شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات الشهادة الإعدادية.. اعرف رسوم وخطوات التظلم على نتيجة الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة تلقي طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب الشهادة الإعدادية المتضررين من النتيجة، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بدء قبول طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد 4 فبراير الجاري ولمدة 15 يومًا.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024، في الإدارات التعليمية باتباع الخطوات التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها خمسة وثلاثون جنيهًا فى المادة الواحدة، وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية إمكانية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا تسهيلًا عليهم، وذلك باتباع الخطوات والضوابط التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلكترونيًا وطباعته، وسيتم تحديد موعد للاطلاع عبر الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

2- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

3- يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع وقدرها (35) جنيهًا فى المادة الواحدة بمقر اللجنة، وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات فى الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها وسوف يكون متواجد مندوب لتحصيل الرسوم بالكنترول.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يومًا من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87%، حيث تقدم للامتحانات 189 ألف و766 طالبًا بالإدارات التعليمية، وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألف و973 طالب.

وتنتهي إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس، اليوم الخميس، على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير الجارى، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.