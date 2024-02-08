قضايا الدولة تستقبل المتقدمين لوظيفة مندوب من دفعة 2023

القاهرة - سامية سيد - تستمر هيئة قضايا الدولة، اليوم فى إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، وذلك بمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بمنطقة حدائق أكتوبر، ويمكن للراغبين فى معرفة مواعيد التقديم لكل جامعة من خلال موقع الهيئة الرسمي.

وتابع بيان الهيئة أنه على جميع المتقدمين متابعة الموقع الرسمي لها، لمعرفة ميعاد وتاريخ المقابلة الشخصية.

* وحدد ضوابط الحضور للمقابلة الشخصية على النحو التالى:

-الالتزام بالموعد المحدد لك متقدم.

-الحضور قبل الموعد المحدد للمقابلة الشخصية بنصف ساعة.

-الالتزام بالزى الرسمي بدلة داكنة اللون وقميص ابيض للاناث والذكور.

-ضرورة أحضار اصل بطاقة الرقم القومى.

-الالتزام بغلق الهاتف المحمول.