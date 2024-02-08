شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تحتفل بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1445هـ، بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحى.

وألقى الدكتور طارق عبد الحميد من علماء وزارة الأوقاف كلمة أشار فيها أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتى تعظيماً وإجلالاً لصاحب هذه الذكرى العطرة لنبى الأمة محمد (صلوات الله وسلامه عليه) وكفاحه العظيم فى سبيل دعوته ورسالته المشرقة للإنسانية , وأضاف أن الإحتفال بهذه المناسبة لايكون إلا بإقتدائنا بالرسول الكريم خلقاً وعملاً .

وألقى اللواء أح ياسر عبد العزيز الأسريجى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد خلالها أن احتفال القوات المسلحة بهذه المناسبة يأتى إعلاءً للقيم والمبادئ التى أرساها الرسول الكريم ، والإقتداء بسيرته الشريفة فى العمل والعطاء والوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها من أجل صون الوطن والدفاع عن مقدسات شعبه العظيم .

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلون عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف .