شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يتفقد نظم وأساليب التدريب القتالى للفرد المقاتل بقيادة قوات الصاعقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، عدداً من المنظومات التدريبية الحديثة بقيادة قوات الصاعقة وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير نظم وأساليب التدريب القتالى للفرد المقاتل داخل الوحدات والتشكيلات.

بدأت الجولة بكلمة قائد قوات الصاعقة اللواء أركان حرب محمد أبوالفتوح، وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل لقوات الصاعقة بما يمكنها من تنفيذ المهام والمسؤليات المكلفة بها، مشيراً إلى اتباع أحدث الأساليب التدريبية لتنمية مهارات الفرد المقاتل.

كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي من مديري إدارة المشاة والأسلحة والذخيرة تناول شرحاً لعدد من المنظومات التدريبية التي تم تطويرها وتحديثها لتوفير الوقت والتكلفة بما يحقق التدريب الجاد والواقعي لأفراد القوات المسلحة، أعقبها المرور على معرض لمنظومات ووسائل الرماية التي تم تطويرها محلياً داخل القوات المسلحة.

كما شاهد الفريق أسامة عسكر بيان تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية داخل أحد ميادين الرماية الإلكترونية المطورة والتي عكست أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لأفراد قوات الصاعقة.

كما ناقش الفريق عسكر عدداً من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ إجراءات الرماية والاستفادة من الوسائل التدريبية الحديثة لرفع مستوى الكفاءة القتالية، مشيداً بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في التنفيذ.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.