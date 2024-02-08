شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نصائح المرور لطامسى اللوحات المعدنية والابتعاد عن التلاعب فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشن إدارات المرور، حملات مرورية على كافة المحاور والميادين داخل المحافظات لضبط طامسى اللوحات المعدنية وتحويلهم للنيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال مصدر أمنى بالمرور ، أنه بمجرد ملاحظة السائق عدم ظهور الأرقام أو الحروف أو اختفائه البعض منها عليه التوجه الى الوحدة المرورية التابع لها للقيام بعملية تبديل للوحة المعدنية الخاصة بالسيارة منعا للمسألة القانونية لأن هناك حملات مكبرة على الطرق بهدف إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

وأضاف المصدر ، أنه يجب على المواطنين عدم التعامل مع اى اشخاص تقوم بتعديل اللوحات المعدنية أو إعادتها مرة آخرى وعليه التوجه الى الوحدة المرورية التابعة لها فقط منعا لضبطه في اى حملة مرورية و تحويله الى النيابة وإلزامه بتراخيص السيارة أو فحصها أو تبديل اللوحة المعدنية من الوحدة.

ونصح المصدر، أن إخفاء أرقام اللوحات المعدنية أو طمسها، تعد محاولة الإفلات من العقاب، لذلك يجب على السائقين التوجه لأقرب مرور لتحسين أي طمس موجود في اللوحة المعدنية، منعا للمسألة القانونية.

وكانت النيابة العامة لاحظت خلال الفترة الماضية تواتر ارتكاب جرائم إخفاء أرقام لوحاتهم المعدنية أو طمسها، فى محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

الأمر الذى دفع المستشار محمد شوقي النائب العام، إلى إصدار توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.