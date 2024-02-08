شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة أماكن سيارات الخدمات الإلكترونية للمتعاملين بنيابات الأسرة بـ5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت النيابة العامة، فى إنشاء مكاتب متنقلة تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية، للتيسير على المتعاملين بنيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة، المنصورة، بني سويف، وذلك في إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة، المنصورة، بني سويف.