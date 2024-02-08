شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن سحب كتيبة المدفعية 8410 من معارك غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سحب كتيبة المدفعية 8410 من معارك قطاع غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية. أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف دبابة "ميركافا "4 بقذيفة الياسين 105 بمحيط مفترق الصناعة بمدينة غزة. وأكدت الفصائل الفلسطينية، انها اشتبكت مع قوة تابعة لاحتلال الإسرائيلى، ما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

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