شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى بين سامح شكرى ونائبة رئيس وزراء بلغاريا السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، السبت المقبل، "ماريا غابرييل" نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإجراء جلسة مباحثات ثنائية، ثم جلسة أعمال اللجنة المشتركة بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، يعقبها مراسم توقيع على اتفاقية مشتركة، ثم مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين.

كان وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره القبرصى كونستانتينوس كومبوس قد بحثا الخميس، خلال جلسة مباحثات ثنائية موسعة بالعاصمة القبرصية بنيقوسيا بحضور وفدى البلدين، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون فى إطار الآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية لاسيما الأزمة فى غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس) - إن المباحثات تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون في إطار الآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.. كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية لاسيما الأزمة في غزة.

وبدأ وزير الخارجية في وقت سابق اليوم زيارة إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا تستهدف متابعة مسار العلاقات بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.

وقد صرح السفير أحمد أبو زيد، بأن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر وقبرص، والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقات المتميزة والوثيقة والتي تتطور بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، كما تهدف الزيارة إلى تنسيق المواقف بين الجانبين حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية.