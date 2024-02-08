شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: بدء إجراءات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أنه تم على الفور البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة.



مصطفى مدبولى



قرارات مهمة

تنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من مارس المقبل وتتضمن:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية

تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى

إقرار 15% زيادة فى المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه

إقرار 15% زيادة فى معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش

تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024/2025