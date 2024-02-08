شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم الخميس، الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين، والتنازلات.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة القضائية، عن كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024، وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، وستعلن عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.