شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. شبورة كثيفة تصل حد الضباب والصغرى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الجمعة، شبورة مائية كثيفة صباحا قد تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غد طقسا مائلا للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 10 - 11 درجة مئوية ) ، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11.