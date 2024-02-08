شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية العمل ببورسعيد: التدريب المهنى والتحويلى يدعمان الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت فعاليات تقييم مشروعات نفذتها خريجات برامج التدريب المهنى المجاني على مهن التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني ببورسعيد، والتى قدمتها 25 متدربة ، وشملت إنشاء الصفحات التسويقية على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى للإعلان والترويج لمنتجاتهم من الملابس جاهزة، الملايات ، والعباءات ، ومنتجات الهاند ميد ، والتي جرى تصميمها بحرفية تواكب التقدم التكنولوجي وأساليب التسويق الالكتروني الحديثة ، وعرض 4 مشروعات لمجموعة من المتدربات اللاتي قمن بإعداد وإدارة صفحاتهم التجارية وتمكنوا من تحقيق رواج وتواجد لمنتجاتها داخل المجتمع بكفاءة ،والتنافس على جذب أكبر عدد من العملاء وتحقيق أرباح أولية لهم .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المناسبة لهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم وفق أحدث أساليب التدريب العالمية ، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة لهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وأضاف مدير المديرية أن المديرية حريصة على تقديم أفضل الخدمات للشباب من خلال تدريبهم على الحرف والمهن المختلفة، واطلاعهم على الأفكار الحديثة فى مجال ريادة الأعمال مما يسهم فى تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من فرص العمل و تأسيس مشاريع متناهية الصغر للفتيات خاصة ، مؤكداً فى كلمته للفتيات على أهمية التدريب المهني والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة ، وذلك من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية مجانية بمركز التدريب بمديرية العمل ببورسعيد ، وكذلك تنمية وتطوير طاقات وإبداعات الشباب المهنية من خلال ريادة الأعمال والمشاريع التي يمكن تنفيذها من خلال الشباب ، ونظم ورشة التدريب أعضاء فريق مركز التدريب المهني بالمديرية منار العوضى مدير المركز، والمدربات: نهلة أبو العزائم، سمر شكرى، مدرب فنى هانى عيسى، هناء المتبولى، حنان ابوالعلا باحث.

من ناحية أخرى، شاركت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية في منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيليّة والخدمات الاجتماعية مبادرة " شغل بجد " والتي تهدف إلى تشغيل ذوي الهمم في كافة المجالات ودمجهم بسوق العمل ، وقامت المبادرة على دعم وتأييد دور ذوي الهمم في سوق العمل ، وأشادت بأحقيتهم بالتوظيف الفعلي لهم والقيام بتأهيلهم لذلك وإرشادهم علي الطريق الصحيح ، ولاقت المبادرة استجابة من جميع الهيئات والفئات المنوطة ، وذلك فى إطار جهود المديرية لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المجتمعية لتوفير مزيد من الخدمات لذوى الهمم من خلال توفير برامج تدريب مناسبة لإعاقتهم وكذلك فرص عمل لائقة ومناسبة لهم فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لاستيفاء النسبة المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة والتى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر .

وأفاد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات فى اللقاء الاخير معهم بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الخدمات لتلك الفئة لرعايتها ، وأضاف مدير المديرية أن الوزارة تكثف كافة جهودها لتشغيل ذوي الهمم وأنه بالفعل جرى توفير فرص عمل لهم في كافة المؤسسات واستمرار عقد ملتقيات لتشغيل ذوي الهمم في كافة المحافظات وذلك وفقا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بحصولهم علي فرص عمل تتناسب معهم ومتابعة حصولهم علي كافة مستحقاتهم.