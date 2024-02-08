شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد الدول المقرر تدريسها فى منهج دراسات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية فى خطاب لها الدول المقررة بمنهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادى العام للفصل الدراسى الثانى للعام 2023/2024، استعداداً لبدء الترم الثانى السبت 10 فبراير، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، موضحة أن الدول المقررة للشهادة الإعدادية الترم الثانى بمادة الدراسات الاجتماعية هى ألمانيا الاتحادية - جمهورية البرازيل الاتحادية - جمهورية نيجيريا الاتحادية، مشددة على اتخاذ اللازم نحو إبلاغ الموجهين الأوائل وموجهي المرحلة الإعدادية لمادة الدراسات الاجتماعية بالإدارات التعليمية بضرورة إبلاغ معلمي مادة الدراسات الاجتماعية بجميع المدارس الإعدادية العامة.

وكانت قررت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توزيع منهج الرياضيات للفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية كالتالى..

- باقى شهر فبراير ومارس المقبل الجبر والإحصاء الوحدة الأولى المعادلات، درس، حل معادلتين من الدرجة الأولى فى متغيرين جبريا وبيانيا وحل معادلة من الدرجة الثانية فى مجهول واحد بيانيا وجبريا وحل معادلتين فى متغيرين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية .

- شهر أبريل - الوحدة الثانية الداول الكسرية والعمليات عليها مجموعة اصفار الدالة كثيرة الحدود والدالة الكسرية الجبرية - تساوى كسرين جبريين والعمليات على الكسور الجبرية والعمليات على الأحداث.

- توزيع شهر مايو 2024، تابع الوحدة الثالثة الاحتمال الحدث المكمل - الفرق بين حدثين.

- أما توزيع منهج الهندسة كالتالى..

- منهج فبراير ومارس : الوحدة الرابعة الدائرة تعاريف ومفاهيم أساسية - أوضاع نقطة ومستقيم ودائرة بالنسبة لدائرة وتعيين الدائرة - علاقة اوتار الدائرة مركزها.

- الوحدة الخامسة الزوايا والاقواس فى الدائرة - الزاوية المركزية وقياس الأقواس - العلاقة بين الزاويتين المحيطية والمركزية المشتركتين فى نفس القوس .

- توزيع منهج شهر ابريل : تابع الوحدة الخامسة - الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس - الشكل الرباعى الدائرى - خواص الشكل الرباعى الدائرى - العلاقة بين مماسات الدائرة.

- توزيع شهر مايو: تابع الوحدة الخامسة درس الزاوية المماسية.