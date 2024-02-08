شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارات التعليمية تشدد على الإشراف اليومى بالفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المديريات والإدارات التعليمية الاستعداد للفصل الدراسى الثانى، المقرر انطلاقه السبت المقبل، حيث ترأس طارق نور الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا اجتماع مديرى المدارس الابتدائية بحضور حمدى سعيد مدير التعليم الابتدائي وعبد الحميد عبده مدير المتابعة.

وتناول الاجتماع ضرورة تحقيق الانضباط فى العمل وانتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية وتسجيل الغياب والحضور للطلاب، وشدد على متابعة الإشراف اليومى داخل المدارس وغلق الأبواب مع بدء اليوم الدراسى وتواجد مسئول الأمن وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب والالتزام بترشيد الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن الإدارة ستشكل لجانا للمرور على المدارس ومتابعة الموقف التنفيذي للتعليمات.

جدير بالذكر أن مدير عام إدارة دشنا التعليمية يعقد سلسلة من الاجتماعات مع كل القطاعات بالإدارة التعليمية لبحث الاستعداد لبدء النصف الدراسى الثانى من العام الدراسى.



اجتماع مع مديري المدارس الابتدائية