شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أعصاب: 5 أطعمة تحارب مرض الزهايمر.. الشيكولاتة على رأس القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن الوقاية من حوالي 4 من كل 10 حالات من الخرف، ويعد إجراء تغييرات على نظامك الغذائي إحدى الطرق للقيام بذلك، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express..

وقال الموقع، إن مرض الزهايمر هو النوع الأكثر شيوعا من الخرف في المملكة المتحدة، إنها حالة تقدمية مرتبطة بالتدهور المستمر للدماغ، وهذا يعني أن الأعراض عادة ما تزداد سوءًا بمرور الوقت. ويمكن أن تشمل مشاكل في الذاكرة واللغة والتغيرات الشخصية والسلوكية وحتى صعوبات في الحركة، على الرغم من أننا أكثر عرضة للإصابة بالخرف كلما تقدمنا ​​في السن، إلا أنه ليس أمرًا لا مفر منه مع تقدم العمر، في الواقع، أظهرت الأبحاث أن حوالي 40% من حالات الخرف يمكن الوقاية منها.

وأضاف الموقع، أن ما تأكله يمكن أن يكون له في الواقع تأثير على احتمالية إصابتنا بالخرف، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، كشف أحد الخبراء عن 5 أطعمة ومشروبات يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

قال عالم الأعصاب روبرت لوف: إن تناول هذه الأطعمة الخمسة تحارب مرض الزهايمر..

الأطعمة والمشروبات الخمسة التي أوصى بها روبرت هي: الشيكولاتة، الشاي، السردين، البيض، التوت.

الشيكولاتة..

قد يبدو هذا مفاجأة لمعظم الناس، لكن روبرت نصح بإضافة الشيكولاتة إلى نظامك الغذائي لتعزيز صحة الدماغ، تبين أن الشوكولاتة تزيد من تكوين الخلايا العصبية في دراسات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما تسهم فى نمو خلايا دماغك، لقد ثبت أن الشيكولاتة تعمل على تحسين الذاكرة في الدراسات التي تم التحكم فيها بالعلاج الوهمي في التجربة، والشيكولاتة لها العديد من الفوائد الصحية الأخرى، بما في ذلك تكوين الأوعية الدموية، وهو نمو الأوعية الدموية الجديدة."

الشاي..

قال روبرت: وجدت الأبحاث التي أجريت في اليابان أن أولئك الذين يشربون كوبين من الشاي الأخضر يوميًا أو أكثر انخفض لديهم أعراض الخرف بنسبة 43 %، والشاي الأخضر يحتوي على 10 أضعاف مضادات الأكسدة.

السردين..

غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية، إن دماغك، يتكون بشكل أساسي من الدهون، وهكذا، إذا كنت تريد دماغًا سليمًا، فأنت تريد أن تستهلك الدهون الصحية حتى يمتلك دماغك الموارد اللازمة لإصلاح نفسه وتكوين خلايا دماغية جديدة، يمكنك حتى تكوين خلايا دماغية جديدة في التسعينات من عمرك.

واستشهد بالبحث الذي أجرته الدكتورة إليزابيث جولد، عالمة الأعصاب من جامعة برينستون، التي وجدت إن البشر يمكنهم تنمية خلايا دماغية جديدة.

البيض..

صفار البيض على وجه التحديد يمكن أن يكون مفيدًا لعقلك، مؤكدا، أن صفار البيض غني بما يسمى الكولين، ويعتبر الكولين هو مقدمة لناقل عصبي مهم في الذاكرة يسمى أستيل كولين، البيض غني أيضًا بالدهون الصحية ومصدر مهم للبروتين، ومع تقدمنا ​​في السن، تزداد حاجتنا للبروتين، لذا فإن البيض ليس غنيًا بالكولين فحسب، بل غني أيضًا بالبروتين والمكافأة، فهو غني بفيتامينات ب، والتي تعتبر مهمة لصنع الناقلات العصبية.



التوت

التوت..

قال روبرت إنه رائعة في وجبة الإفطار