شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى ينسف مربعا سكنيا فى قيزان النجار جنوب خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعًا سكنيًا في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس في قطاع غزة.

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف دبابة "ميركافا "4 بقذيفة الياسين 105 بمحيط مفترق الصناعة بمدينة غزة.

وأكدت الفصائل الفلسطينية، انها اشتبكت مع قوة تابعة لاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.