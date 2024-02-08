شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: انهيار الحلم الأمريكى يهدد صورة واشنطن فى الداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف، سلط من خلاله الضوء على مقال نشرته مجلة "ذا ناشيونال إنترست" على انتهاء فكرة "الحلم الأمريكي" الذي كان يُعد أساسًا لنهضة الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل والخارج.

وكان مركز معلومات مجلس الوزراء، قد سلط الضوء على تقرير لـ صحيفة "وول ستريت" عن التحديات التي تواجه أوروبا للتنافس مع الولايات المتحدة والصين في عدة مجالات؛ أبرزها: الذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية.