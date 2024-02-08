شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: ثروات الرجال تفوق النساء عالميا بحوالى 105 تريليونات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء مقطع فيديو، سلط من خلاله الضوء على إنه عالميًّا ثروات الرجال تفوق ثروات النساء بما يقرب من 105 تريليونات دولار.

وأوضح المركز أن هذا الفرق يعادل أكثر من أربعة أضعاف حجم الاقتصاد الأمريكي.

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وكان مركز معلومات مجلس الوزراء، قد نشر انفوجراف، سلط من خلاله الضوء على مقال نشرته مجلة "ذا ناشيونال إنترست" على انتهاء فكرة "الحلم الأمريكي" الذي كان يُعد أساسًا لنهضة الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل والخارج.