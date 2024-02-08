شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس القاهرة الجديدة تستعد لاستقبال الفصل الدراسى الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت المدارس بمحافظة القاهرة للفصل الدراسى الثانى بفرش الفصول، حيث تستقبل الطلاب الأحد المقبل 11 فبراير الجاري، وتابعت الدكتورة إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة جاهزية المدارس وفرش الفصول بالمقاعد لاستقبال الطلاب خلال الأسبوع المقبل فى أول أيام الفصل الدراسي الثاني 2024.

وأكدت الدكتورة إيمان عبد الله على نظافة وتجهيز قاعات تدريس وأفنية ودورات مياه وحجرات المعلمين والمعامل وغيرها، ومتابعة الإشراف اليومى بالمدارس واستقبال الطلاب بشكل منظم لتحقيق الانضباط اليومى داخل المدارس.

وتنتهى اليوم الخميس إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير الجارى، وأكدت المديريات التعليمية استعداداتها الكاملة لاستقبال الطلاب بالمدارس، مضيفة أن أعمال الصيانة البسيطة تم الانتهاء منها كما تم استلام الكتب الدراسية وسيتم توفيرها للطلاب مع بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.