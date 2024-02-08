شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رصف وتطوير الطريق الأبيض وتبليط بعض متفرعاته بـ10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع الطريق الأبيض ومتفرعاته بمنطقة أرض اللواء القطاع (7) بدءًا من أول الطريق الدائرى حتى ترعة الزمر، والذي يعد أحد الشوارع الرئيسية والحيوية الهامة.

وأكد اللواء أحمد راشد على الطفره التى شهدتها المحافظة فى تطوير شبكة الطرق وإنشاء محاور مرورية جديده للقضاء على التكدسات المرورية وتسهيل تنقل المواطنين وربط محاور الحركة ببعضها البعض لتقليص زمن الرحلات، مشيرًا إلى أن شارع الطريق الأبيض كان يعانى من تهالك طبقة الطريق التي يصعب معها سير المواطنين والمركبات إلى جانب وجود تعديات وإشغالات من خلال المنشأت التجارية والمحال العامة.

ولفت إلى أنه تم توسعة مسار الطريق ورصفه بطول 1.2كم ومسطح 13300م بالإضافة إلى تبليط عددًا من متفرعاته بالانترلوك إجمالي مسطح 10300م2 بالإضافة إلى تركيب كشافات إنارة وبلاعات صرف للأمطار، وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه، وذلك لخدمة حوالي 36 الف مواطن من قاطني المنطقة.

وثمن اللواء أحمد راشد التعاون القائم بين محافظة الجيزة والجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات الصغيرة والوكالة الفرنسية للتنمية فى إنجاز عددا من المشاريع التنموية والخدمية لأهالي الجيزة وتحسين جودة الحياة.

ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس حى العجوزة باستكمال تبليط ورفع كفاءة عدد من الشوارع الجانبية والداخلية بالطريق لتحسين حركة سير المواطنين ولتتكامل أعمال التطوير بالقطاع بالكامل.

رافق المحافظ خلال الجولة باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وياسر سامى رئيس حى العجوزة.