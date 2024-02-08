شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة ضابط فى الجيش الإسرائيلى بسبب فشل صد هجمات السابع من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم ضابط إسرائيلى برتبة رائد، باستقالته من منصبه فى الجيش، فى خطوة هى الأولى من نوعها، منذ الهجوم الذى نفذته حركة حماس على إسرائيل فى السابع من أكتوبر الماضي، بحسب وسائل إعلام.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، فإن استقالة الضابط جاءت على خلفية ما وصفه بالفشل الذريع لتعامل المخابرات الإسرائيلية مع اليوم "الأسود"، والذى راح ضحيته عشرات القتلى الإسرائليين مع أسر العشرات من قبل مسلحى حماس.

وقالت وسائل الإعلام نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن الضابط أجرى اتصالا بمسؤوله المباشر فى الجيش قبل أيام وطلب منه إنهاء مهامه لأسباب شخصية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، بأن الضابط أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، مشيرا إلى أنه فى نهاية إجازته سوف يدرس مستقبله مع الجيش الإسرائيلي.