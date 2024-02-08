شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 1.3 مليون جرعة تحصين ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملة القومية الأولى لعام 2024 لتحصين الأبقار والماعز والأغنام ضد مرضى الجلد العقدي وجدرى الأغنام.

وقال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الحملة بدأت يوم 27 يناير الماضى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح أنه تم تحصين حوالي مليون و310 آلاف و62 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام منذ بداية الحملة، حتى 7 فبراير الجاري.

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية.