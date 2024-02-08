شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يجرى جولة بالدراجة بوسط البلد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الجولة الميدانية بالدراجات التى تنظمها محافظة القاهرة بالتعاون مع معهد سياسة النقل والتنمية(ITDP) ، وشركة سانوفى بمنطقة وسط المدينة بالقاهرة، صباح غدا الجمعة، من أجل تجربة التحديات التي يواجهها راكبو الدراجات يومياً وتحديد الفرص لتخطيط وتحسين البنية التحتية لركوب الدراجات في القاهرة وتنفيذها كجزء أساسى من مشروعات تطوير الطرق الجارية.

وتعانى القاهرة مثل العديد من العواصم من النمو السريع لاستخدام المركبات الخاصة مما يؤدى إلى الازدحام ، كما ساهم التطور الصناعى وزيادة عدد السكان في مصر إلى تدهور جودة الهواء، الأمر الذى أبرز الحاجة إلى وجود بنية تحتية تلبي احتياجات المشاة وراكبي الدراجات لتحفيزهم على استخدامها بما يساعد على التخفيف من ارتفاع الانبعاثات، وتكاليف الوقود، وللحد من حوادث الطرق.

كما سيساعد تشجيع المواطنين على المشى، وركوب الدراجات وترك سياراتهم في المنزل على تقليل تلوث الهواء وتحسين جودته ، وتقليل الازدحام، والآثار الضارة الناتجة عن التلوث على الصحة العامة.

كما أن التحول إلى الأنماط المستدامة لممارسة المشى وركوب الدراجات سيعزز وجود حياة أكثر صحة، ونشاط، كما سيسهم فى خفض الإصابة بأمراض السمنة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، إلى جانب فوائده الكبيرة للصحة البدنية والنفسية ، وزيادة النشاط وخفض معدلات الإصابة بالاكتئاب والقلق.

ومعهد سياسات النقل والتنمية (ITDP) هو منظمة عالمية غير ربحية تعمل مع المدن في جميع أنحاء العالم لتصميم وتنفيذ أنظمة نقل عالية الجودة وحلول سياسية تجعل المدن أكثر ملاءمة للعيش وإنصافًا واستدامة.