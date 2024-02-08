نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بالحوامدية وأبو النمرس

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القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال نقل المرافق المتعارضة مع مشروع كوبري السيارات بالمرازيق، والذي يربط بين طريق الثلاجة وطريق المريوطية ومشروع كوبري السيارات أعلى مزلقان سكة حديد مدينة أبو النمرس.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات للانتهاء منها وتسليمها وفق جداولها الزمنية المحددة.

وشدد نائب المحافظ بتكثيف أعمال نقل التعارضات الخاصة بالمرافق وتذليل كافة العقبات للأنتهاء من تنفيذ الأعمال وذلك تنفيذ خطة الدولة لإلغاء مزلقانات خطوط السكة الحديد والحد من حوادث السير حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

واختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية بتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف للعام الحالي 2023 / 2024 بمدينتي الحوامدية وأبو النمرس، حيث تابع أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط من كورنيش النيل بمدينة الحوامدية وأعمال الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس.

ووجه النائب مديرية الطرق بضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية للرصف والأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ محمود شنب رئيس مركز البدرشين، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، وحامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس، وفؤاد زكريا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة ومحسن عبد الرشيد مدير عام ري الجيزة ومحمد الراوي مدير عام شبكات كهرباء وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة وأيمن محمد السيد مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس عصام عبد العاطي مدير عام مياة الشرب بالبدرشين وأبو النمرس بشركة مياه الشرب بالجيزة والشركة المصرية للاتصالات ومديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.