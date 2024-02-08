شكرا لقرائتكم خبر عن المواطن أولا مش مجرد شعار.. فى عدد الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها في القرارات الاستثنائية التي أعلنها السيسى للحماية الاجتماعية تحت عنوان "المواطن أولا مش مجرد شعار". واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا.. واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا.. المواطن أولا مش مجرد شعار.. المواطن أولا مش مجرد شعار.. قرارات استثنائية أعلنها السيسى للحماية الاجتماعية تعكس اهتمامه بأوضاع المصريين.. توجيهات رئاسية منذ اللحظة الأولى ترسم الطريق.. لجمهورية جديدة فى كل التفاصيل.. والتنمية فى الإنسان والبنيان الحكومة تعلن تنفيذ إجراءات قرارات الحزمة الاجتماعية.. الحكومة تعلن تنفيذ إجراءات قرارات الحزمة الاجتماعية.. "مدبولى" يوجه بتفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.. ولجنة قانونية لدراسة استثمارات تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبى بدء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات غدا مدة الدراسة 16 أسبوعا.. والجامعات تؤكد الجاهزية بدء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات غدا مدة الدراسة 16 أسبوعا.. والجامعات تؤكد الجاهزية 4% تراجعا فى معدل التضخم خلال يناير.. 4% تراجعا فى معدل التضخم خلال يناير.. انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 0.8% حسام حسن يطلب تقريرا عن كرواتيا وتونس ونيوزيلندا حسام حسن يطلب تقريرا عن كرواتيا وتونس ونيوزيلندا 130 شهيدا فى غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة 130 شهيدا فى غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة 106 ملايين نسمة عدد سكان مصر بالداخل 106 ملايين نسمة عدد سكان مصر بالداخل توافق مصرى قبرصى على ضرورة وقف إطلاق النار بالقطاع توافق مصرى قبرصى على ضرورة وقف إطلاق النار بالقطاع إشادات نقابية بالقرارات التاريخية: إجراءات لم تحدث من قبل لتخفيف أعباء المصريين إشادات نقابية بالقرارات التاريخية: إجراءات لم تحدث من قبل لتخفيف أعباء المصريين



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