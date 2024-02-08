شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة توافق على 15 قرارا فى مقدمتها حزمة الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها اجتماع مجلس الوزراء الذى شهد عدة قرارات أبرزها تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

مقتل طفل على يد دجال ضربه حتى الموت بحجة إصابته بمس شيطانى بالخصوص

شهدت منطقة السقيلي التابعة لقسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، مقتل طفل يدعى "مصطفى"، 14 عاما، على يد دجال، بعد ضربه حتى الموت بحجة إصابته بمس شيطاني بمنطقة السقيلي، جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وضبط المتهم والتحفظ عليه، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

الحكومة توافق على 15 قرارا فى مقدمتها حزمة الحماية الاجتماعية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

مصرع 5 من مشاة البحرية الأمريكية إثر سقوط مروحيتهم فى كاليفورنيا

أعلن الجيش الأمريكي، مصرع 5 من مشاة البحرية إثر سقوط مروحيتهم خارج مدينة يان دييجو جنوب ولاية كاليفورنيا، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

توافق مصرى قبرصى على ضرورة الوقف الفورى والشامل لإطلاق النار فى غزة

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية قام اليوم، الخميس بزيارة ثنائية إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، في إطار حرص مصر على دعم علاقتها الثنائية مع قبرص وتعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات، وقد التقى الوزير سامح شكرى، خلال زيارته، الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، كما أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية "كونستانتينوس كومبوس" لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

قطع مياه الشرب عن 13 منطقة بالقاهرة لمدة 14 ساعة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000مم بشارع محمد نجيب وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج كطلب الهيئة الهندسية، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق تابعة لشبكات السلام "منشية السد العالى – أبو رجيلة – اسكانات مدينة السلام – أطلس – صف الضباط" ومناطق تابعة لشبكات المرج "شارع محمد نجيب – شارع عبد الله رفاعى – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس "بمتفرعاتهم" – عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – الأمن المركزى –مدينة الخصوص".

طقس غد.. شبورة كثيفة تصل حد الضباب والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الجمعة، شبورة مائية كثيفة صباحا قد تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

إيقاف حركة القطارات بين محطتى جلال ورأس الحكمة السبت المقبل بصفة مؤقتة

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي جلال / رأس الحكمة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفه مؤقتة، بداية من السبت القادم حتى مساء يوم الاثنين الموافق 20/2/2024.

خريطة أماكن سيارات الخدمات الإلكترونية للمتعاملين بنيابات الأسرة بـ5 محافظات

نجحت النيابة العامة، فى إنشاء مكاتب متنقلة تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية، للتيسير على المتعاملين بنيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة، المنصورة، بني سويف، وذلك في إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة، المنصورة، بني سويف.

612 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات 23.5% و27% ببنكى الأهلى ومصر

ارتفعت حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% ببنكى الأهلى ومصر إلى 612 مليار جنيه.

تطوير المحاور المؤدية للمتحف المصرى الكبير.. تحسين الهوية البصرية للدائرى نطاق أحياء جنوب الجيزة.. إنشاء ممشى سياحى جديد بطريق المنصورية.. خطة لرصف وتطوير شارع فيصل واستكمال المرحلة الثالثة من ترعة المريوطية

يشهد محيط المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة لتحسين الصورة البصرية لها بما يتناسب مع أهميتها الاقتصادية والسياحية، فمع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، تتواصل الجهود لتجميل الطرق والمحاور المؤدية إليه والمناطق المحيطة به؛ لمواكبة النقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة بالكامل واستكمال خطة التطوير التي تشهدها المنطقة الأثرية ومحيطها بالأهرامات.

بريطانيا والتضخم.. بنك إنجلترا يطالب العمال والموظفين بخفض الأجور ويناشد الشركات لتقليل هامش الأرباح للتغلب على الأزمة.. جارديان: قطاع الخدمات الأكثر تضررا.. تحذيرات من تباطؤ سوق العمل.. وخبراء: لا تحسن قبل2027

تواجه المملكة المتحدة أزمة تضخم اقتصادي مستمرة منذ سنوات لم تستطع ثلاث حكومات متتاليه من السيطرة عليها او احتواء تداعياتها من ارتفاع ت

كاليف المعيشة، ما دفع المسئولين لاتخاذ قرارات استثنائية واطلاق تحذيرات عدة.

97 صفقة شتوية تدعم أندية دورى NILE بعد غلق القيد..الزمالك الأكثر إبراماً للصفقات بعد ضم11 لاعبا.. الأهلي يكتفي بـ5 وجوه جديدة.. بيراميدز يضم صفقتين فقط.. مودرن فيوتشر يتسلح بالشباب.. وإنبي يقاطع موسم الانتقالات

ماراثون طويل خاضته أندية دوري NILE، لتدعيم صفوفها خلال فترة القيد الشتوى، قبل استئناف مباريات الدوري، التي توقفت لفترة بسبب كأس الأمم الأفريقية، حيث أبرم 18 نادياً 97 صفقة، خلال فترة القيد والتي تم مدها بعد انتهاء شهر يناير حتى السادس من فبراير الجاري، لمنح فرصة أكبر للأندية لتدعيم صفوفها.

رئيس الوزراء: البدء الفورى في الإجراءات التنفيذية للحزمة الاجتماعية العاجلة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة.

التعليم: الطالب الراسب فى الدبلومات الفنية يحرر إقرارا لدخول امتحان 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يحرر الطلاب الراسبون في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 إقرار لأداء الامتحان في الدور الأول لإتمام شهادة الدبلومات الفنية 2024، والمقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية في يونيو المقبل.

إصابة ضابط وجنديين إسرائيليين فى استهداف حزب الله لقاعدة عسكرية للاحتلال

اعترفت وسائل إعلام إسرائيلي، بإصابة ضابط وجنديين في استهداف حزب الله قاعدة عسكرية في مستوطنة كريات شمونة.

التنمية المحلية: إقامة 7126 معرضا ومنفًذ سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود المحافظين فى تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية فى جميع المحافظات، والتى تتضمن 7 سلع غذائية إستراتيجية وهى الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين.

وزارة الزراعة تعلن طرح اللحوم البلدية فى منافذها بـ 280 جنيها للكيلو

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى طرح اللحوم البلدية فى منافذها بسعر 280 جنيهًا للكيلو على مدار أيام الاسبوع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

جهاز الإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل يسجل 106 ملايين نسمة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكــان مصر بالداخل بلغ 106 مليـون نسمة يــوم الخميس الموافق 8/2/2024.

اليوم بداية أمشير سادس الشهور القبطية

بدأ اليوم شهر أمشير سادس الشهور من التقويم القبطي، واستمد أمشير إسمه من "مجير" رمز الريح لدى قدماء المصريين الذى يمتد 30 يوما وينتهي يوم 9 مارس القادم.

كوت ديفوار تعود للقاء نيجيريا بعد الخسارة في دورى مجموعات أمم أفريقيا

سيتم الإعلان عن بطل كأس أمم أفريقيا 2023 مساء الأحد، عندما يلتقي منتخب نيجيريا ضد كوت ديفوار على ملعب الحسن واتارا في إبيمبي، بأبيدجان، بعدما سبق والتقى الفريقان في دوري أمم أفريقيا بالمجموعة الأولى وانتهت بفوز النسور الخضر على أصحاب الملعب بهدف دون رد.

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 14 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الخميس 8 فبراير 2024

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8 فبراير 2024 في مصر وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بالأسواق، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر3700 جنيه للجرام.

وزارة الصحة تناقش مقترحات تنفيذ المنشآت الذكية ضمن مشروع المدينة الطبية

استقبلت وزارة الصحة والسكان، ممثلي شركة "هواوي" الصينية وعدد من شركات التطوير العقاري والتجهيزات الإنشائية، لمناقشة العمل المستقبلي في تنفيذ المبان الذكية ضمن مشروع "المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية"، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية في مجال رقمنة الرعاية الصحية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استمرار عروض الأوكازيون الشتوى 2024 لليوم الرابع بتخفيضات تصل لـ50%

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2024، لليوم الرابع على التوالى، وعلى الجهات المشاركة في الأوكازيون الحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

اتحاد الكرة يجتمع مع حسام حسن لحسم خطة معسكر مارس الأسبوع المقبل

يعقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماعا مع حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب، خلال الأسبوع المقبل، يتم فيه مناقشة البنود المالية في التعاقد، وتوقيع العقود، والاستقرار على خطة معسكر الفراعنة في مارس المقبل.