شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة المزايدة العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب إلى 7 مارس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن مد موعد إغلاق المزايدة رقم 1 لعام 2023 حتى 7 مارس 2024 وذلك حتى تتمكن الشركات من شراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة - وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينهم وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعا للشركات العالمية للاستثمار فى مجال التعدين فى مصر تحقيقا لأهداف الدولة المصرية.

وأضافت الشركة، أن العديد من الشركات قد تقدمت بطلبات لرغبتها فى الاشتراك بالمزايدة، وطلبوا مد فترة المزايدة حتى تتمكن الشركات من شراء مستندات الطرح وحزم البيانات لتقييم مناطق المزايدة وتقديم العروض الفنية والمالية لمنطقة أو أكثر من مناطق المزايدة.

وأشارت شركة شلاتين للثروة المعدنية، إلى أن موعد إغلاق المزايدة يوم الخميس الموافق 7/3/2024 الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

وخلال شهر أبريل 2023 أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن المزايدة العالمية رقم 1 لعام 2023 لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن المصاحبه له بـ5 مناطق في الصحراء الشرقية (منجم البرامية، منجم عتود، منجم أم عود وحنجلية، فاطيري، حماطة).