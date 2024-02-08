شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الوضع فى غزة يزداد سوءا ونحتاج لوقف كامل لإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش في مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن الوضع في غزة يزداد سوءا ونحتاج لوقف كامل لإطلاق النار في غزة .

وأضاف: المجاعة والمرض يلحقان الضرر بالفلسطينيين في غزة، وأعلن تخوفاته من شن إسرائيل هجوما على رفح، مؤكدا أن من مصلحة إسرائيل التوصل إلى هدنة.

وأكد أن إطلاق سراح المحتجزين في غزة مسألة إنسانية ذات أولوية، مشيرا إلى ان هناك انتهاكات للقوانين الدولية تتم الآن في غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.