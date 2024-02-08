شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نصف سكان غزة نازحون برفح والمستشفيات الستة بالمدينة مكتظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير منظمة الصحة العالمية، أن نصف سكان قطاع غزة نازحون فى مدينة رفح، مؤكدا على أن المستشفيات الستة بالمدينة أصبحت مكتظة للغاية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

ومن جهته قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان، إن التدمير الكثيف للممتلكات فى قطاع غزة غير قانونى وليس ناجما عن ضرورة عسكرية.