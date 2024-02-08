شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: لجنة لدراسة عقود استثمار ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن صرف الزيادات المقررة في حزمة الرئيس السيسي للحماية لاجتماعية سيتم في أول مارس القادم، موضحا أن مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وموضع التنفيذ بداية من مارس والمجلس ناقش كافة البنود والمخصصات.

وأشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن هناك لجنة مشكلة قانونية وفنية تضم خبراء وجهات فنية معنية لدراسة عقود استثمار ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، موضحا أن اللجنة ستستعين بمكتب محاماة عالمي للصياغة النهائية.

وتابع: "جاري اختيار مكتب المحاماة العالمي والحكومة ستختار مكاتب محاماة مرموق له خبرة في هذا المجال، وبيان مجلس الوزراء اليوم في هذا الموضوع يأتي في اطار طمأنة المواطنين ومن أجل جذب الاستثمارات ومواجهة التحديات الحالية في الاستثمار"، مشددا أنه عندما يتم انتهاء المفاوضات سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل.