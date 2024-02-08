شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: لدينا 7126 معرضا تقدم السلع بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية لضبط ايقاع أسعار السلع في الاسواق وعدم التأثير على المواطنين بسبب التضخم العالمي، مشيرا إلى أن العمل مستمر لتوفير المنافذ وفيها السلع بأسعار مخفضة بخفض من 10 إلى 25%.

وأشار خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن إجمالي المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظات بلغت 7126 معرض بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية ووزارتي التموين والداخلية والمجتمع المدني.

وتابع: "كل مجهودات الدولة الهدف منها الإتاحة وزيادة المعروض السلعي، كما قمنا بشن 6808 حملة وأسفرت عن تحرير محاضر 13107 محضر واتخذت الاجراءات القانونية حيال المخالفين واستمرار التعامل مع محتكري السلع بكل حزم".