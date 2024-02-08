شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة مهندسى القاهرة تكشف دراستها لـ 78 ألف ملف لتقنين مبان مخالفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة مزاولة المهنة بنقابة مهندسين القاهرة، حفلا لاختتام أعمال لجان التصالح لقانون 17 لسنة 2019، حيث كرمت النقابة رؤساء اللجان وأعضاء اللجان بمحافظة القاهرة وقدمت لهم الشكر لما بذلوه خلال الفترة الماضية .

وأوضح المهندس حسام الدين عفيفي رئيس نقابة مهندسين القاهرة بأن النقابة دائماً وأبدا ستستمر وتمد يد العون في تسهيل أية عقبات لصالح المواطن والدولة ودعم المهندسين وخدمتهم بكل الأمكانيات المتاحة.

وتقدم عفيفي بالشكر للمهندس ماير جرجس صاحب فكرة إقامة اليوم، كما شكر أعضاء اللجنة، وقال: نعتز ونفتخر بتكريم المهندسين لمجهوداتهم الكبيرة في ملفات التصالح، وأضاف: لقد تفانوا بالعمل بكل طاقتهم لانهاء أعمال اكثر من ستون الف ملف تم العمل عليهم خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال المهندس ماير جرجس رئيس لجنة مزاولة المهنة والأمين العام المساعد بنقابة مهندسين القاهرة بأن منذ تكليفه لإدارة الملف من داخل النقابة تم ترسيخ أربعة مبادئ للعمل بها من خلال لجان البت، وهى العمل لصالح المواطن والصالح العام لمصرنا الحبيبة ولصالح نقابة المهندسين المصرية والتأكيد على مبدأ أحترام حق الزمالة ومراعاة أخلاقيات التعامل مع جميع المهندسين، مشيرا إلي أنه في الفترة السابقة من خلال التعاون مع نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة تم دراسة مايقرب من 78.000 ملف.

وأضاف: أن نسبة ملفات القبول منها مايقرب من 22.000 ملف، منها مواطنون سددوا بالقيمة الإجمالية مستفيداً بالتسهيل الذي وضعته الدولة بخصم 25% من قيمة التصالح المقررة، ومنهم من استأنف الدفع من خلال التقسيط على دفعات متساوية وباقى أعداد الملفات تنقسم بين ملفات رفض لا تنطبق عليها شروط التصالح طبقاً للائحة التنفيذية السابقة وألتى قد يسمح بأعادة النظر فيها والبت بعد دراستها طبقاً للائحة القانون الجديد واشتراطاته ونسبة أخرى تقترب من 30.000 ألف ملف تم دراستها ومعاينتها وصدور نموذج 6 لاستيفاء المستندات اللازمة والتى سيتم فى الفترة المقبلة .

واختتم جرجس بأن التصالح هو ترخيص ضمنى بأثر رجعى بتقنين أوضاع المبانى المخالفة لقوانين التنظيم والبناء وكل من تقدم أو سيتقدم بطلب تصالح لأية نوع من المخالفات المذكورة بالقانون ولائحتة قد أستفاد من رفع قيمة العقارالخاص به وذلك لأضافة الشرعية القانونية للعقار وذلك بعد التأكد التام من سلامة العقار وعدم وجود أية خطورة على الأرواح أوالممتلكات .

وقدم رئيس لجنة مزاولة المهنة في نهاية الحفل الشكر للقيادة السياسية الحكيمة ألتى ترسخ مبادئ العدل والمساواة في التنظيم والعمل الأداري وكذا الشكر محافظ القاهرة و نواب المحافظ وسكرتيري العموم و رؤساء الأحياء وجميع فريق العمل الذي تعاون في أخراج هذا المجهود لافتا ان الفترة القادمة هي بداية للعمل بقانون التصالح الجديد بكفائة مضاعفة وسرعة اتمام أعمال غير مسبوقة مستندين علي الدروس المستفادة والخبرات السابقة ألتى تم أكتسابها بالعمل بالقانون السابق .