شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: المحقق الخاص في "الوثائق السرية" أقر بأننى تعاونت بالكامل وترامب أعاق العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الامريكى جو بايدن، إن المحقق الخاص في قضية الوثائق السرية أقر بأننى تعاونت بالكامل، ولم أضع أي عراقيل، وقرر عدم توجيه اتهامات جنائية ضدى، وبهذا تم إغلاقها، بينما ترامب أعاق العدالة في قضية الوثائق السرية ورفض التعاون مع المحققين.

كما اعرب بايدن عن ارتياحه بقرار المحقق الخاص، أنه لم يخرق القانون باحتفاظه بوثائق حكومية سرية في منزله الخاص، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.