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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تحذيرات لتجنب سحب شقة الإسكان الاجتماعى والحبس والغرامة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محدودى الدخل وحصلت على وحدة من شقق وزارة الإسكان، فاحذر من عدة أمور قد تؤدى إلى سحب الوحدة منك، ويرصد ”الخليج 365” هذه التحذيرات فى النقاط التالية :
أولا: تجنب تأجير الوحدة لأن ذلك سيعرضك لغرامة تصل لـ 40 ألف جنيه.
ثانيا: تجنب بيع الوحدة لأنه طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى ومواده يؤدى بيع الوحدة إلى سحب الوحدة والحبس.
ثالثا: تجنب ترك الوحدة شاغرة لفترة طويلة، لأن ذلك يعنى أنك ليس بحاجة إليها ويعرضك ذلك للغرامة أيضا.
رابعا: تجنب التحايل على القانون من خلال ترك الوحدة لأقاربك بحجة الضيافة أو خلافه لانه في حال التفتيش المفاجئ ووجود أحد غيرك يقطن الوحدة يعرضك ذلك للغرامة.
خامسا: تجنب تغيير نشاط الوحدة فهى مخصصة لسكنى فقط ولا يجوز تغير النشاط.
سادسا: تجب قفل المناور أو تركيب حديد على الشرفة الخاصة بالوحدة لأن ذلك يعرضك للغرامة والمساءلة القانونية.
سابعا: لا يجوز التنازل عن الوحدة أو عمل توكيل في الشهر العقارى قبل مرور 7 سنوات.
ثامنا: لا يجوز إجراء أي تعديلات داخلية في الوحدة دون الحصول على تصريح من جهاز المدينة.
تاسعا: لا يجوز استخدام الوحدة كمخزن للمواد التجارية أو خلافة لأنها مخصصة لأغراض سكنية فقط.
عاشرا: سارع باستلام الوحدة وتركيب عدادات المياه والكهرباء، حتى لا تتعرض للمساءلة قانونية عن سبب تأخير الاستلام.
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