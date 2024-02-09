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قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر والأوقاف إلى الدقهلية و شمال سيناء

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القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (الدقهلية  – شمال سيناء)، يوم الجمعة القادمة : (28 رجب 1445هـ)، الموافق (9/2/2024م)، وتضم القافلة (عشرة  علماء): خمسة من علماء وزارة الأوقاف ، وخمسة من علماء الأزهر الشريف ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية) ، وذلك على النحو التالي:

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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