شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التضامن تستعد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بزيادة تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدىالخميس، 08 فبراير 2024 05:00 م
شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم الخميس:
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