حصاد الوزارات.. التضامن تستعد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بزيادة تكافل وكرامة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم الخميس:

أرقام قياسية.. وزيرة الثقافة تستعرض أمام الحكومة فعاليات ختام معرض الكتاب