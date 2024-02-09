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حصاد الوزارات.. التضامن تستعد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بزيادة تكافل وكرامة

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الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى القاهرة - سامية سيد - الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

كتب: محمد الأحمدى

الخميس، 08 فبراير 2024 05:00 م

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم الخميس:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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