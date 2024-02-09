شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب الصحفى أكرم القصاص: قرارات الرئيس السيسى تأتى فى وقت مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، جاءت في وقت مناسب للغاية، في ظل ارتفاع نسب التضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية هي الثالثة خلال عام واحد، وهذا يدل أن هناك استجابة حقيقية لانعكاسات الأزمات العالمية الاقتصادية، كما أنها جاءت في سياق مهم للغاية".

وقال: "الحملات التي تقوم بها الدولة، نجحت في ضبط حالات من الإتجار غير المشروع للعملة، وأعتقد أنه في مارس سيكون هناك إجراءات إلكترونية لضبط هذا الأمر".

وتابع: "الرئيس السيسي لديه ترمومتر فيما يتعلق بهذا الأمر، والرئيس أثناء حديثه في عيد الشرطة، كان حريصا على التأكيد على متابعته ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم، وضرورة توفير عوائد دولارية".