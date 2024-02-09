شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: حزمة الحماية الاجتماعية الأكبر فى تاريخ موازنات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الأكبر في موازنات مصر بالكامل، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تهتم بشكل أساسي بالأقل دخلا بالدولة المصرية.

أضاف البدوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، على قناة CBC، أن الدولة المصرية تهتم بالعمال الأقل دخلا، وذلك في ضوء القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية لكل الفئات داخل الدولة، وتابع قائلا: "هذه الحزمة الأخيرة توجه للفئات الأقل دخلا".

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: "حزمة الحماية الاجتماعية مهمة جدا للتخفيف على المواطنين، لكن مسألة الأسعار يجب السيطرة عليها في الفترة المقبلة، وهذا الملف مسؤولية الجميع داخل الدولة المصرية وإذا عمل الجميع عليها سيتم مواجهة جشع التجار بقوة".