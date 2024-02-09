شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة: افتتاح المعرض الدائم للسلع 25 فبراير بمبنى الزراعات المحمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة أنه سيتم افتتاح معرض السلع الغذائية فى نستخته الخامسة والمقام ضمن مبادرة "خير مزارعنا لاهالينا " 25 فبراير بمبنى الزراعات المحمية بالدقى وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوري لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

أضاف مستشار وزير الزراعة للمتابعة أن مبادره وزارة الزراعه "خير مزارعنا لاهالينا" معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين باسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

‏‎الجدير بالذكر أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.