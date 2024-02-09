شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: نناقش قانون الأحوال الشخصية فى جلسات المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية مسألة شديدة الأهمية خلال الفترة التى نسعى فيها جميعا، إلى زيادة التماسك المجتمعى والاعتناء بكامل أفراد الأسرة المصرية وما يخصهم من تشريعات وقوانين تساهم فى تلبيه احتياجاتهم خلال عصر فرض عليهم الكثير من التحديات.

وأكدت ريهام الشبراوي، فى تصريح لـ"الخليج 365"، توقعها التوصل لقانون متكامل سهل الصياغة، يمكن جميع المواطنين من التعامل معه واستيعابه، ومعالجة كل المشكلات التى يعانون منها فيما يخص الأحوال الشخصية، موضحة أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى سوف تتابع بدقه خلال الأيام القادمه كافة المراحل المتعلقة بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية التى يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمضى قدما فى الانتهاء منها، مشيرة إلى أنه مع استئناف الحوار الوطنى فى المرحلة التالية منه ستكون تلك القضية فى صدارة الأولويات.

وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى غطاء تشريعى عصرى ومتوازن يتعامل مع العديد من التفصيلات المتعلقه بالأسرة وأفرادها وأحوالهم الشخصية، مشددة أن أحدث أشكال المتابعة الرئاسية لهذا الأمر تمثلت فى الإطلاع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذى اعتبره بمثابة أول قانون متكامل وموحد ومفصل فى هذا الخصوص، وسوف يعالج قضايا جزئيات رئيسية ومطلوب معالجتها.