شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الخامس .. المحلات التجارية تتسابق فى تخفيضات عروض الأوكازيون الشتوى 2024 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2024 فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن نسبة التخفيضات تتراوح من 20 إلى 50%، كما تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين الحملات على الأسواق، للتصدى لأى مخالفات والتأكد من جدية العروض في تخفيضات الأسعار.
وكان جهاز حماية المستهلك قد ناشد المستهلكين من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المٌعتمدة من الصفحات المنتشرة على كافة وسائل التواصل الإجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.
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