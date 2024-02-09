شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن منافذ السلع المتنقلة فى الجيزة.. سيارات موزعة على الأحياء والمراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم محافظة الجيزة عددًا من منافذ السلع المتنقلة، والتي أطلقتها مديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة ومنها اللحوم والدواجن، حيث تغطي تلك المنافذ مختلف الأحياء والمراكز والمدن وتطرح أنواعًا من السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين.

ونوضح في السطور التالية أماكن تمركز منافذ السلع المتنقلة في أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة، والتي يصل عددها لـ33 منفذًا.

-شارع همفرس في بولاق الدكرور

-247 عمارة 6 أكتوبر

-الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر

-الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل

-بجوار قسم شرطة العياط – العياط

-شارع المحطة – العياط

-شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة

-مركز ومدينة البدرشين

-أمام المحكمة بمركز العياط

-أول شارع المنشية طوابق فيصل

-شارع النصر في إمبابة

-شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين

-كعابيش الطوابق فيصل

-كوم بكار اخر فيصل – الهرم

-برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم

50أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي

-شارع المطار بشتيل الوراق

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر

-الشوبك الشرقي الصف

-ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية

-مدخل المستقبل أكتوبر

-شارع أو الليل بولاق الدكرور

-مدخل المستقبل 6 أكتوبر

-جزيرة محمد السوق الوراق

-الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

-منشية البكاري الهرم

-الطالبية الهرم

-زاوية أو سويلم العياط

-سلم المطافي المنيب

-فيصل بولاق الدكرور

-مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

-زاوية أبو سويلم العياط

-800 فدان 6 أكتوبر

يُذكر أن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن معارض أهلا رمضان سوف تنطلق اعتبارًا من 15 فبراير 2024، وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرًا إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.