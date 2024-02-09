شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: افتتاح 22 مسجدًا منها 19 جديدًا و 3 صيانة وتطويرًا والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد الفتح الإسلامي – المريس - الطود
2. مسجد خاتم المرسلين – طيبة
مديرية أوقاف القاهرة
3. مسجد زون 10 - زون 10 البانسية–كمبوندجاردينا سيتي
مديرية أوقاف الفيوم
4. مسجد الرحمن – أبو سكين – العجميين
5. مسجد الوحدة المحلية – سنهور القبلية - العجميين
6. مسجد الحنفي – نزلة بشير – مركز الفيوم
7. مسجد الرحمن – عزبة رمزي – بندر الفيوم
8. مسجد العتيق – تطون – مركز إطسا
مديرية أوقاف الغربية
9. مسجد القبلي – كفر الحمام - بسيون
10. مسجد الرحمة ( الكبير ) – كفر دمتنو– المحلة الكبرى
11. مسجد عبد المجيد حجازي – المعتمدية – المحلة الكبرى
مديرية أوقاف الجيزة
12. مسجد عرفات – منشأة أبو العباس - العياط
13. مسجد الرحمن البحري – منيل السلطان - أطفيح
مديرية أوقاف كفر الشيخ
14. مسجد فتح الأبيض – منشية المرشد - مطوبس
15. مسجد القبلي – النوايجة– دسوق بحري
16. مسجد الغفران – أبو العزايم– سيدي سالم
مديرية أوقاف بني سويف
17. مسجد أبو بكر الصديق – قفطان الغربية – مركز سمسطا
مديرية أوقاف الإسماعيلية
18. مسجد إبراهيم سلامة – عزبة منصور – التل الكبير
مديرية أوقاف الإسكندرية
19. مسجد علي بن أبي طالب - خلف قرية اليمن - العامرية ثان
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد غازي مصبح – مركز بني عبيد
مديرية أوقاف البحيرة
2. مسجد النور المحمدي – شارع البحر - مركز المحمودية
مديرية أوقاف الغربية
3. مسجد الرحمن – محلة روح – طنطا ثان
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز