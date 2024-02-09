شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: افتتاح 22 مسجدًا منها 19 جديدًا و 3 صيانة وتطويرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 22 مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 9 / 2 / 2024م، منها ( 19 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 558 ) مسجدًا منها ( 435 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 123 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 9 / 2 / 2024 م عدد ( 11580 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (991) مليون جنيه. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الأقصر 1. مسجد الفتح الإسلامي – المريس - الطود 2. مسجد خاتم المرسلين – طيبة مديرية أوقاف القاهرة 3. مسجد زون 10 - زون 10 البانسية–كمبوندجاردينا سيتي مديرية أوقاف الفيوم 4. مسجد الرحمن – أبو سكين – العجميين 5. مسجد الوحدة المحلية – سنهور القبلية - العجميين 6. مسجد الحنفي – نزلة بشير – مركز الفيوم 7. مسجد الرحمن – عزبة رمزي – بندر الفيوم 8. مسجد العتيق – تطون – مركز إطسا مديرية أوقاف الغربية 9. مسجد القبلي – كفر الحمام - بسيون 10. مسجد الرحمة ( الكبير ) – كفر دمتنو– المحلة الكبرى 11. مسجد عبد المجيد حجازي – المعتمدية – المحلة الكبرى مديرية أوقاف الجيزة 12. مسجد عرفات – منشأة أبو العباس - العياط 13. مسجد الرحمن البحري – منيل السلطان - أطفيح مديرية أوقاف كفر الشيخ 14. مسجد فتح الأبيض – منشية المرشد - مطوبس 15. مسجد القبلي – النوايجة– دسوق بحري 16. مسجد الغفران – أبو العزايم– سيدي سالم مديرية أوقاف بني سويف 17. مسجد أبو بكر الصديق – قفطان الغربية – مركز سمسطا مديرية أوقاف الإسماعيلية 18. مسجد إبراهيم سلامة – عزبة منصور – التل الكبير مديرية أوقاف الإسكندرية 19. مسجد علي بن أبي طالب - خلف قرية اليمن - العامرية ثان ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف الدقهلية 1. مسجد غازي مصبح – مركز بني عبيد مديرية أوقاف البحيرة 2. مسجد النور المحمدي – شارع البحر - مركز المحمودية مديرية أوقاف الغربية 3. مسجد الرحمن – محلة روح – طنطا ثان

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز