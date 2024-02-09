شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الفصل الدراسى الثانى غدا لطلاب المدارس فى بعض المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدا السبت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني فى عدة محافظات على أن ينتظم الترم الثاني فى جميع المدارس يوم الأحد 11 فبراير الجاري فى جميع المدارس، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، كما شددت على وصول الكتب الدراسية بالمدارس استعداداً لتوزيعها على الطلاب فى الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وانتهت الخميس 8 فبراير الجارى إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير الجارى، وأكدت المديريات التعليمية استعداداتها الكاملة لاستقبال الطلاب بالمدارس، مضيفة أن أعمال الصيانة البسيطة تم الانتهاء منها كما تم استلام الكتب الدراسية وسيتم توفيرها للطلاب مع بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.