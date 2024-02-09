شكرا لقرائتكم خبر عن سكوتى وشامية وبرتمودى.. بلح شهر رمضان يظهر فى أسواق وشوادر الأقصر (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” بدء ظهور بوادر بلح شهر رمضان المبارك الذي يتم شراؤه للتجفيف قبل أسابيع من قدوم الشهر الكريم، حيث انتشر عدد من البائعين بكميات من البلح الأسوانى المجفف، لبيعه للمواطنين وتجهيزه بمنازلهم خلال الفترة المقبلة، والذي تنوع ما بين "شامية وبرتمودى وسكوتى وبياضة" وغيرها من أنواع البلح الأسوانى.

وتنتشر خلال تلك الأيام باعة البلح فى مداخل القرى والنجوع لبيع البلح المجفف وغيره من أصناف البلح، تمهيداً لقدوم شهر رمضان المبارك خلال الأسابيع المقبلة، حيث تشهد بداية فترة شهر نهاية شهر رجب تجهيز تجار البلح لأنفسهم لتقديم معروضاتهم على الأهالي لتوفير بلح الشهر الكريم وأيام الصيام، حيث يقول إبراهيم محمد جابر إنه يقوم تجار البلح فى الانتشار فى الأسواق حالياً وعلى الطرق الزراعية ومداخل القرى لبيع أنواع البلح المجفف والجاهز لشهر رمضان المبارك.

وأضاف إبراهيم جابر، ابن الأقصر، لـ"الخليج 365"، إنه يتم بيع البلح المجفف الأسوانى بأنواعه المختلفة وأسماؤه التي تشمل "شامية وبرتمودى وسكوتى وبياضة وقنديلة وعيونهم"، والتى تبدأ هذا العام من 30 جنيها فقط للكيلو وتصل إلى 70 جنيهاً حسب الصنف وجودته، ويقوم الأهالي بمتابعة أسواق البلح فى تلك الفترة لشراء متطلباتهم خلال الشهر الكريم.

وبجانب البلح الأسوانى تنتشر فى مختلف أرجاء قرى الأقصر زراعات أشجار النخيل، والتى تزيد بكثافة فى مدينة إسنا جنوب الأقصر، ومدن أرمنت والطود لقروب تلك القرى من نهر النيل وتوافر مياه الري لأشجار النخيل، حيث يقوم التجار قبل قدوم شهر رمضان المبارك بفترة كبيرة بتجهيز معروضاتهم لكي تبدأ أسواق البلح فى الانتشار خلال تلك الأيام.