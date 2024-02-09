شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه غدا عن 13 منطقة بالقاهرة لمدة 14 ساعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الشركة أن ذلك نظراً لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000 مم بشارع محمد نجيب وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج كطلب الهيئة الهندسية، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا السبت، وحتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. وأكدت الشركة أنها ستدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز