اعرف مكونات حقيبة الإسعافات الأولية داخل سيارتك لاستخدامها أثناء الحوادث

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المرور مكونات حقيبة الإسعافات الأولية التى تعد من الأشياء التي لا بد من توفرها في السيارة، خاصة خلال فترة السفر، ليتم اسخدامها خلال وقوع الحوادث المرورية، وتتكون حقيبة الإسعافات من التالى:

محمد يوسف

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