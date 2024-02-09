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اعرف مكونات حقيبة الإسعافات الأولية داخل سيارتك لاستخدامها أثناء الحوادث

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القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المرور مكونات حقيبة الإسعافات الأولية التى تعد من الأشياء التي لا بد من توفرها في السيارة، خاصة خلال فترة السفر، ليتم اسخدامها خلال وقوع الحوادث المرورية، وتتكون حقيبة الإسعافات من التالى:

 

- زوج قفاز طبي.

 

- رباط ضاغط 10×3سم.

 

- رباط شاش 10 ×3 سم.

 

- شاش مبطن بالقطن (دريسنج 10×20سم).

 

- مقص قاطع.

 

- شريط لاصق (بلاستر) عرض 2.5 × 3 سم.

 

- دليل الإسعافات الأولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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