شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهم صندوق "تحيا مصر" فى حماية الأطفال بلا مأوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم صندوق "تحيا مصر" في مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث ساهم في دعم القطاعات المختلفة بنحو 22 مليار جنيه منذ إنشائه وحتى الربع الأول من عام 2023، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للسنه المالية الجارية 2023/2024، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وفى هذا الصدد نرصد أهم مساهمات الصندوق في في مجال رعاية الأطفال:

1- قدم الصندوق دعما بقيمة 114 مليون جنيه للبرنامج القومي الحماية أطفال بلا مأوى.

2- تطوير ورفع كفاءة عدد 6 دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويهدف صندوق تحيا مصر إلى تحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية، تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بالريف المصري، توفير برامج الرعاية الصحية لغير القادرين، حماية اطفال بلا مأوى والمشردين، المساهمة الفورية والفعالة لمواجهة الكوارث والأزمات.

يأتى ذلك إلى جانب العمل علي توحيد وتنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد من مختلف المصادر، توفير أدوات تمويل مرنة لتنمية الأسر الأولى بالرعاية اقتصادياً.