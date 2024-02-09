شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية كثيفة صباحا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم طقسا مائلا للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من (10 - 11 درجة مئوية)، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11.