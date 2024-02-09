شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر
كما يشهد اليوم طقسا مائلا للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من (10 - 11 درجة مئوية)، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11.
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