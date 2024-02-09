شكرا لقرائتكم خبر عن 74% من القراء يؤيدون زيادة مخصصات دعم برنامج اكتشاف المواهب بالمدارس والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات دعم برنامج اكتشاف المواهب بالمدارس والجامعات؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات دعم برنامج اكتشاف المواهب بالمدارس والجامعات. وأيد 74% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم برنامج اكتشاف المواهب بالمدارس والجامعات ، بينما عارض 26% من القراء موضوع الاستطلاع.



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